Mercato Udinese – Samardzic ritorno di fiamma / Neroazzurri fanno sul serio

Lazar Samardzic è l'oggetto del desiderio per la maggior parte delle squadre d'alta classifica nel nostro campionato. Ad oggi sembrano esserci i neroazzurri che tornano a fare sul serio per poter acquisire le sue prestazioni. Dopo la scottante delusione ricevuta da Romelu Lukaku, il club vuole fare sul serio ed ha intenzione di provarle tutte pure di allestire un grande team in vista dell'anno nuovo. La famiglia Pozzo non vuole svendere il suo assistito e proprio per questo motivo sta cercando in tutti i modi di trovare una quadra intorno ai venti/venticinque milioni di euro. A meno è già stato chiarito che resterebbe un altro anno in quel di Udine. I big team vogliono anticipare proprio per evitare che il prezzo possa ancora lievitare dopo un'altra grande stagione.