Mercato Udinese – Il Toro alza l’offerta per Becao / Tutti i dettagli

La squadra bianconera continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Si alza l'offerta per Rodrigo Becao, tutti i dettagli

L'Udinese sa che nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione definitiva sul difensore centrale Rodrigo Becao. Ricordiamo che il calciatore è in scadenza nel 2024 e non ha nessuna intenzione di rinnovare. Questa sessione diventa l'ultima per poter ottenere un calciatore di alto livello come sostituto e soprattutto un'offerta buona per un calciatore che vale senza grossi problemi (in una situazione contrattuale normale) ben più di dieci milioni di euro. In queste ore sembra fare sul serio il Torino di Ivan Juric. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere le nuove condizioni proposte dalla squadra del Piemonte.

Ad oggi l'offerta è stata alzata e sul piatto il club di Urbano Cairo assieme a Vagnati ha messo ben sette milioni di euro. Non ancora sufficienti per convincere l'Udinese che continua e continuerà a domandare dieci milioni per doversi privare di un ottimo calciatore come il brasiliano. Il Torosi sta avvicinando anche alla chiusura di una trattativa con il calciatore. Rodrigo Becao vorrebbe uno stipendio da 1,7 o 1,8 milioni. Al momento la squadra granata ha deciso di arrivare fino a 1,2 contro i 750 mila euro di contratto che recepisce all'Udinese. Le prossime ore saranno fondamentali per capire se effettivamente si riuscirà a chiudere la trattativa.

Non solo il Toro — La squadra di Ivan Juric non è l'unica a contendere la prestazioni del brasiliano. L'Atalanta sembra fare sul serio e in caso di addio di Demiral vorrebbe rimpiazzare il posto lasciato vuoto con Rodrigo Becao. Il calciatore brasiliano preferirebbe l'Atalanta anche perché gioca in una competizione europea. Al momento la Dea non ha ancora fatto partire nessuna offerta ufficiale e questo è il grande punto di domanda.