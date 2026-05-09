Un match decisamente interessante tra l’Udinese di mister Kosta Runjaic e il Cagliari di Pisacane. Una sfida che ha regalato tanti spunti interessanti, ma soprattutto qualche discussione arbitrale. Non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio quelli che sono stati i fischi dubbi e l’analisi del caso. Non perdiamo un secondo ed ecco la moviola minuto per minuto con tutti i casi più scottanti.

La moviola del primo tempo

34’ - Assegnato calcio di rigore al Cagliari. Intervento ottimo in sala VAR che al momento giusto riesce a richiamare il direttore di gara e farlo ritornare sui suoi passi. Annullato il tiro dal dischetto che si era