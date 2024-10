Notizie Udinese – Ehizibue: “Voglio fare più assist e più gol…”

Kingsley Ehizibue non vede l'ora di tornare protagonista sul campo da gioco e di conseguenza non vede l'ora di poter arrivare a più assist

Kingsley Ehizibue è assolutamente protagonista in questo inizio di stagione dell'Udinese. La squadra non vede l'ora di fare la differenza e di conseguenza si appoggia anche ad un ottimo esterno destro come il nigeriano. Ecco l e sue dichiarazioni durante la trasmissione Udinese Tonight su TV 12.

"Siamo contenti, abbiamo fatto bene in questo inizio: direi che abbiamo fatto grandi passi avanti. Grazie allo staff e al mister abbiamo cambiato mentalità, lo scorso anno abbiamo fatto fatica in casa e per lui dobbiamo vincerle tutte davanti ai nostri tifosi. È cambiato tutto, siamo più felici. Mi sto trovando bene, voglio però migliorare ogni giorno in tante cose. Vorrei contribuire maggiormente facendo assist e gol. Il mister vuole che io corra di più, che io sia più presente in zona offensiva".