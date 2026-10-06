L’infortunio di Idrissa Gueye, operato alla caviglia destra e costretto a uno stop di circa tre mesi, rappresenta una nuova difficoltà per l’Udinese. Nonostante l’assenza prolungata del calciatore, però, la società non sembra intenzionata a modificare la propria strategia e a intervenire nuovamente sul mercato degli svincolati.

La fiducia nella rosa

La scelta della dirigenza è quella di puntare sui giocatori già presenti a disposizione di Kosta Runjaic. Il tecnico potrà contare sulle alternative presenti in rosa e, soprattutto, sui rientri di alcuni elementi che nelle ultime settimane sono stati frenati da problemi fisici.

Il recupero di Oumar Solet, già tornato in campo nell’amichevole contro il Pogon, rappresenta una delle notizie positive della sosta. Anche Keinan Davis sta lavorando per essere disponibile alla ripresa del campionato.

Spazio ai giovani

L’assenza di Gueye potrebbe inoltre aumentare le opportunità per alcuni dei giovani presenti nella rosa bianconera. L’Udinese ha scelto da tempo di investire sulla crescita dei propri talenti e la situazione attuale potrebbe offrire loro ulteriore spazio.

Lennon Miller, James Abankwah, Matteo Palma e gli altri giovani sono chiamati a farsi trovare pronti quando Runjaic avrà bisogno di loro.

Obiettivo ripartire a Torino

La priorità resta comunque la ripresa del campionato. Dopo tre sconfitte consecutive, l’Udinese vuole cambiare marcia e la trasferta contro il Torino rappresenterà il primo appuntamento per verificare gli effetti del lavoro svolto durante la sosta.

La società, intanto, conferma la propria linea: niente interventi d’emergenza, ma fiducia nel gruppo e nei giocatori che già fanno parte della rosa.