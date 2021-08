Mercato Udinese – Ennesima cessione di secondo piano / Futuro in Grecia

Bisogna trovare altri giocatori disponibili a voler provare una nuova avventura. Andiamo a vedere chi è stato ceduto

Il mercato è incandescente, si preparano delle ultime 48h incredibili e piene di colpi di scena. Il direttore generale Pierpaolo Marino è impegnato su tutti i fronti, sia in entrata che in uscita. C'è ancora molto da fare prima di lasciare a Gotti una squadra il più completa possibile. Alcune cessioni sono più facili, altre più difficili. Ad esempio giocatori come Teodorczyk, sono destinati da tempo ad una nuova avventura, ma al momento è ancora impossibile chiudere l'affare anche con le squadre del campionato polacco. Di conseguenza bisogna trovare altri giocatori disponibili a voler provare una nuova avventura. Andiamo a vedere chi è stato ceduto e quale sarà la sua nuova destinazione.

Il profilo

Il portiere protagonista dell'articolo è il greco Giannis Sourdis. L'estremo difensore è stato acquistato dal Watford di Giampaolo Pozzo, solo qualche stagione fa. Poi fu girato all'Udinese dove ha iniziato una clamorosa girandola di prestiti, tra la Slovenia e le categorie minori del nostro campionato. Ha giocato nel Rimini in Serie D, dove in 40 presenze è riuscito a collezionare ben sette clean sheet. Un po' troppi i gol subiti, ben 65, ma essendo molto giovane può ancora migliorare a dismisura. Ora ha deciso di tornare in patria per provare una nuova avventura, scopri assieme a noi qual è la prossima destinazione del portiere.

La trattativa

Tutto fatto, manca solo la firma per il passaggio di Sourdis al Panatinhaikos, tornerà dove tutto è iniziato. Nella società che lo ha fatto conoscere agli alti livelli del calcio europeo. La cifra attorno alla trattativa sarà molto bassa, si parla di un compenso intorno alle poche migliaia di euro. Che per un giocatore sappiamo essere molto pochi. Non finisce qua, scopri assieme a noi quali obiettivi di mercato ha la società bianconera. Un ultimo colpo che farà esaltare tutti i tifosi <<<